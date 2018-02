Veja as notas das escolas de samba do Gupo Especial do Rio de Janeiro

Integrantes da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis comemoram o título de campeã do carnaval de 2018 - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A apuração das notas do carnaval 2018 do Rio de Janeiro ocorreu na tarde de hoje (14), na Marquês de Sapucaí. A grande campeã foi a Beija-Flor, com 269,6 pontos.

Em uma disputa apertada, a campeã ficou apenas um décimo à frente da segunda colocada, a Paraíso do Tuiuti (269,5).

As escolas Grande Rio (266,8) e Império Serrano (265,6) foram rebaixadas para o Grupo de Acesso.

Veja o resultado final da apuração:

1º Beija-Flor de - 269,6

2º Paraíso do Tuiuti - 269,5

3º Salgueiro - 269,5

4º Portela - 269,4

5º Mangueira - 269,3

6º Mocidade - 269,3

7º Unidos da Tijuca - 269,1

8º Imperatriz - 268,8

9º Vila Isabel - 268,1

10º União da Ilha - 267,3

11º São Clemente - 266,9

12º Grande Rio - 266,8

13º Império Serrano - 265,6