Veja as atrações que o Arte da Palavra irá oferecer no mês de agosto

08 a 12 de agosto – Circuito de Criação Literária

Com Rafael Coutinho (SP), Sesc Morada dos Baís, 14h às 17h.

O foco dos encontros será desbravar novas formas de se entender histórias em quadrinhos, tirando do jogo narrativo a obrigação do traço educado, bem como a necessidade de linearidade, começo, meio fim, o virtuosismo, a busca por um estilo maduro. O grupo fará uma série de histórias curtas, sempre com o enfoque em um aspecto da construção narrativa: imagem; enredo e roteiro; ritmo; diálogo; Todos os encontros serão conduzidos pelos eixos de compreensão dos sentidos, do que nos emociona, da desconstrução e da visualidade.

Rafael Coutinho é quadrinista, artista plástico e editor. Nascido em São Paulo em 1980, se formou em Artes Plásticas pela UNESP em 2004. Como autor é conhecido pelos livros Cachalote, parceria com o escritor Daniel Galera (Quadrinhos na Cia - 2010), O Beijo Adolescente 1, 2 e 3 (ed. Cachalote) e As Aventuras do Barão de Munchausen (ilustrador, Cosac Naify - 2014) e Forrest Gump (Ed. Aleph - 2016). Como editor, foi dono do selo Cachalote/Narval (2010-2016) e do site de quadrinhos Nébula, do Medium (2015). Como curador, participou dos eventos Bienal de Quadrinhos 2016 e da exposição Ocupação Laerte, no Itaú Cultural (2015), além de coordenador e idealizador do evento DES.GRÁFICA, no MIS-Museu da Imagem e do Som – SP (2016).

10 de agosto – Circuito de Autores

Com Marcelo D´Salete (SP) e João Lin (PE), Sesc Morada dos Baís, 19h. Mediação Melly Sena.

Com foco no mundo dos HQ, o bate-papo será com os premiados quadrinistas Marcelo D´Salete e João Lin, importantes artistas do cenário do HQ nacional. Ambos os autores trabalham com a questão da América Latina e suas fronteiras em suas narrativas. Possuem quadrinhos premiados nacional e internacionalmente e buscam o resgate do ideário latino americano em seus textos, sem nunca deixar de instigar à reflexão do processo escravista da colonização brasileira. Em Campo Grande a mediação será feita por Melly Sena, Coordenadora Técnico-pedagógica do Núcleo de Literatura da Fundação de Cultura do Estado.

Marcelo D´Salete (SP) é professor, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos. Estudou design gráfico, é graduado em Artes Plásticas e mestre em História da Arte e umas das referências nacionais no universo das histórias em quadrinhos por sua vasta atuação em mídias digitais. Publicou o álbum NOITE LUZ (Via Lettera, 2008) no Brasil e Argentina, com histórias urbanas envolvendo uma casa noturna, o que o transporta para o ideário das lendas urbanas. CUMBE (Veneta, 176 páginas, 2014) é a sua obra mais conhecida, versando sobre o período colonial e a resistência a escravidão no Brasil, foi publicado no Brasil, Portugal, França e Itália. Em 2016, ele relançou o álbum de quadrinhos ENCRUZILHADA (Veneta, 160 páginas), que trata de violência, juventude e discriminação em grandes cidades. É atuante nas mais diversas mesas e encontros literários e de desenho disseminando o que há de melhor no conhecimento, popularização e desmistificação do universo do HQ e suas vicissitudes.

João Lin (PE) é artista multimídia com atuação na produção de quadrinhos, cartum, ilustração, videoarte e intervenção urbana. Aquariano nascido em 06 de fevereiro de 1968. Nos quadrinhos foi criador e editor da editora independente Ragu, juntamente com Christiano Mascaro. Publicou 07 coletâneas de quadrinistas brasileiros e latino americanos (argentinos, peruanos, bolivianos, cubanos e espanhóis). Pelo selo Ragu livro, publicou os livros de adaptações da literatura para os quadrinhos “Domínio Público 1 e 2”. Também pela Ragu publicou 02 caixas com 12 hqs adaptadas da literatura de cordel. Recebeu 02 prêmios HQMIX: revista independente; projeto gráfico da Ragú Cordel. Premiado nos salões de Volta Redonda (1998 e 1999); Salão Carioca de Humor (2001, 2003 e 2006); Salão de Desenho para imprensa RS (2002); Porto Cartoon Festival (2005) entre outros.

O Arte da Palavra também traz contação de histórias no Circuito Oralidades com Carolina Lyra (ES)

03 de agosto – Circuito de Oralidades

Com Carolina Lyra (ES), Sesc Morada dos Baís, 19h.

Contação de história de textos adaptados de contos populares capixabas por Carolina Lyra e Rodolfo Birchler. Uma verdadeira viagem ao imaginário popular desse estado onde de amores proibidos surgiram montanhas, onde nas águas do mar moram seres mágicos, onde nativos, negros e europeus desenharam as mais belas vilas e escreveram as mais incríveis histórias.

Carolina Lyra trabalha com crianças de todas as faixas etárias desde 2005 onde integrou a primeira formação da banda Ciranda com produtora e a boneca "Nina", sua criação e personagem a partir de então. Desde 2012, focou seu trabalho na recreação e palhaçaria atuando com os principais grupos de artistas do estado com ações envolvendo acrobacias, malabares, cenas de circo, personagens, contação de histórias, roda de brinquedos cantados e jogos de gincana.

