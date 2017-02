Veja a programação dos blocos de Olinda para esta terça-feira

Com o tema “Essa Alegria Tem História”, o tradicional carnaval de Olinda tem como destaques artistas pernambucanos. A programação traz nomes como o de Alceu Valença, Almir Rouche, Marrom Brasileiro, André Rio, Nádia Maia, Cristina Amaral e Nena Queiroga.

A escolha do tema faz referência à comemoração dos 35 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido à cidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1982.

Os foliões que quiserem ficar por dentro de tudo que acontece em Olinda, podem se manter atualizado pelo site oficial ou pelo aplicativo Carnaval de Olinda 2017, disponível no Google Play e na Apple Store.

Em 2017, os homenageados por ajudarem a manter a cultura e tradição da cidade são o cantor e compositor Erasto Vasconcelos, que faleceu ano passado, e o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho Alves. A escolha dos nomes foi feita por meio de uma votação popular que reuniu cerca de 11 mil votos, em cinco dias.

Confira a programação do Carnaval de Olinda para esta terça:



POLO ERASTO VASCONCELOS (Sítio de Seu Reis)

16h: Academia da Berlinda

17h30: N’zambe

19h: Ganga Barreto

20h: Zé Cafofinho

21h: Márcio Oliveira

22h: Banda Viruz

POLO LUIZ ADOLPHO (Carmo/Fortim)

17h: Charles Theone

18h: Jota Michiles

19h: Renato Pires

20h: Rogério Rangel

21h: Maestro Forró

22h30: Paulo Pecado

POLO LULA GONZAGA Largo do Guadalupe (Coco/Afoxé/Samba)

16h30: Cila do Coco

17h30: Pedagogia do Coco

18h30: Afoxé Babá Orixalá Fun Fun

19h30: Oxum Pandá

21h: GRES Oriente

POLO MAESTRO DUDA DE OLINDA (Praça 12 de Março)

16h: Orquestra de Frevo Oê

17h: George Luiz

18h: Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho

19h: Um Bloco em Poesia

20h30: Zuza Miranda e Thais

POLO MESTRE LUIZ DE FRANÇA (Varadouro)

17h: Grupo Cultural Brincante Popular

18h: Maracatu Nação de Luanda

19h: Maracatu Nação Estrela de Olinda

20h30: Maracatu Bate Livre Batucada Badia

22h: Orquestra Percussiva Nação Ogan

POLO SELMA DO COCO (Carmo/Correios)

16h: Coco do Seu Mané

17h: Coco de Pneu

18h: Coco de Mulheres

19h: Nova Ciranda

20h: Mestre Zeca do Rolete

21h: O Coco é a Resposta

22h: Edmilson do Coco

23h: Banda a Cocada

POLO AURISTELA FREIRE (Salgadinho/Rua Severino Pereira)

17h: Galeria do Ritmo

18h: Eduardo Veloso

19h30: Fabiana Pimentinha

20h30: Romero Ferro

22h: Nena Queiroga

POLO PALHAÇO CHOCOLATE (Praça da Preguiça)

Das 9h às 16h - Espaço infantil com oficinas, brinquedos, apresentações de dança e shows de grupos infantis. Participação do Palhaço Chocolate

Confira a programação completa.

