Vavá e Márcio anunciam retorno do Karametade

Os anos 1990 foram marcados pela ascensão de diversos grupos de pagode no Brasil. Raça Negra, Exaltasamba, Só Pra Contrariar, Molejo, Negritude Júnior, Os Travessos, Katinguelê são alguns exemplos da extensa lista. E o grupo Karametade, liderado por Vavá e Márcio, também esteve nesse lugar.

Nesta quarta-feira, 23, durante o programa The Noite, no SBT, os gêmeos anunciaram que voltarão aos palcos em 2020. "O grupo inicialmente se chamava Samba do Terceiro Grau. Era uma piada nossa, já que tocávamos em um bar ao lado da nossa antiga faculdade", contaram ao apresentador Danilo Gentili. Para tornar o grupo mais profissional, o nome foi substituído.

Um dos grandes sucessos do Karametade foi a música Morango do Nordeste que, segundo Vavá, iria para a dupla Zezé di Camargo e Luciano. "A gravadora em que estávamos no momento havia comprado os direitos autorais dessa música e ouvi dizer que eles iriam oferecer para Zezé di Camargo e Luciano inicialmente, mas acabaram oferecendo para nós. Quando ouvimos pela primeira vez, não acreditamos muito que iria bombar. Mas, por causa dela, chegamos a fazer shows até no Japão", relembra o cantor.