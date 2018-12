Van Damme e a câmera de 'O Alvo' só para os seus bíceps

Há 25 anos, o belga Van Damme ditava as cartas no cinema de ação de Hollywood. Foi ele quem teve a ideia de importar de Hong Kong grandes diretores como John Woo e Tsui Hark. O primeiro adaptou-se à máquina do cinemão e fez filmes admiráveis, antes de regressar ao Oriente. O primeiro foi esse - Van Damme é contratado por Yancy Butler para localizar o pai dela que desapareceu e, de repente, ambos se veem no centro de uma caçada humana, em que ricaços pagam fortunas pela excitação de caçar e poder matar pessoas impunemente. Conhecendo o astro e seu diretor, você pode ter certeza de que Lance Henryksen e Arnold Vosloo, que seria depois 'a múmia' nas fantasias de Brendan Fraser, mexem com o homem errado e vão pagar por isso. Seu maior tormento, Woo revelou recentemente, foi que Van Damme exigia uma câmera só para seus bíceps.

O Alvo. Hard target. (EUA, 1993.) dir. de John Woo, com Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler, Lance Henryksen, Arnold Vosloo.

Canal Brasil, 2h35, 86 min.