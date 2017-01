Val Marchiori sofre acidente na praia: 'Quase tive que amputar a mão'

A empresária e socialite Val Marchiori estava curtindo um período em Angra dos Reis (RJ) com sua família nos últimos dias mas um acidente interrompeu a diversão. Na última segunda-feira, 9, a socialite se machucou quando passeava de jet ski.

Ela publicou uma imagem da mão enfaixada e explicou o ocorrido em sua conta do Instagram. "Estou com muita dor, vou passar essa noite no hospital para fazer novos exames, mas estou bem. Foi um acidente com o jet ski que eu estava pilotando. Fui pegar a corda onde estava a boia com meus sobrinhos para puxar e ela entrou por baixo da hélice do jet e me puxou bruscamente. O motor logo foi desligado evitando um dano maior", disse na legenda.

Antes disso, Val já havia postado outras fotos da mão na rede social, o que deixou seus seguidores preocupados. "Olha o que deu a aventura no mar. Quase tive que amputar a mão!", disse na legenda de uma das imagens.

Veja Também

Comentários