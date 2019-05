Universos paralelos

Nova novela da Record TV, Topíssima estreia no dia 21, às 19h45. Escrita por Cristianne Fridman e com direção-geral de Rudi Lagemann, conta a história de Sophia Alencar, uma empresária de sucesso, que é interpretada pela atriz Camila Rodrigues, e de Antonio Ramos, um honesto taxista, que mora no morro do Vidigal, vivido por Felipe Cunha.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.