Unidos de Bangu abre desfile das escolas de samba da Série A do Rio

Abre-alas da Escola Unidos de Bangu, primeira agremiação a desfilar no Grupo A. Foto: Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil - Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

A escola de samba Unidos de Bangu abre o primeiro dia de desfiles do grupo da Série A. O enredo A travessia da Calunga Grand e a Nobreza Negra no Brasil traz para a avenida os cantos e louvores dos negros e a memória dos reis africanos.

Nesta sexta-feira (9) ainda desfilam pelo Grupo A as escolas Império da Tijuca, Acadêmicos do Sossego, Unidos do Porto da Pedra, Renascer de Jacarepaguá e Estácio de Sá, todas tentando acesso ao Grupo Especial, onde desfilam as maiores escolas de samba do Rio.

O carnaval das escolas continua neste sábado (10) com o segundo dia de desfiles das escolas do Grupo A. No domingo (11) e segunda-feira (12), é a vez de conferir os desfiles do Grupo Especial; na terça-feira (13) o desfile das escolas mirins.