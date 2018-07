'Unicórnio', com Patricia Pillar e dirigido por Eduardo Nunes, ganha trailer

Dirigido por Eduardo Nunes, o longa Unicórnio é baseado em duas histórias de Hilda Hilst e tem estreia prevista para o dia 16 de agosto, mas com exibição confirmada, no dia 28 de julho, na Flip Festa Literária Internacional de Paraty, no Cinema da Praça.

Na história, Maria, vivida por Barbara Luz, aguarda com a mãe, interpretada por Patrícia, a volta de seu pai (Zécarlos Machado). A relação das duas muda com a chegada de um outro homem (Lee Taylor) à rústica casa de campo em que moram.

No elenco, Patrícia Pillar, Barbara Luz, Zécarlos Machado e Lee Taylor.