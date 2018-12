Uma franquia bilionária, e o segredo é o olho

Muito antes de virar franquia de ficção científica, com bilhões de dólares arrecadados, Transformers era uma linha de brinquedos da empresa Hasbro. Em 2002, a Hasbro começou a negociar os direitos de adaptação, mas o produtor Don Murphy estava mais interessado em Comandos em Ação.

A Hasbro sugeriu Transformers após a invasão do Iraque, em 2003. Steven Spielberg, um fã dos brinquedos, juntou-se ao projeto em 2004, e convenceu Michael Bay, que inicialmente rejeitara a produção, a dirigir o filme.

O sucesso foi astronômico e o primeiro Transformers está entre as 60 maiores bilheterias de todos os tempos.

O desafio é sempre humanizar as máquinas. Os olhos de Bumblebee, segundo Lorenzo Di Bonaventura, são a chave de tudo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.