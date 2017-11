'Uma Dobra no Tempo', filme da Disney com Oprah Winfrey e Reese Witherspoon

Um dos principais lançamentos da Walt Disney Studios em 2018 será Uma Dobra no Tempo, filme da diretora Ava DuVernay (Selma), que ganhou nesta segunda-feira, 20, o seu primeiro trailer completo.

O longa é estrelado por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling, que vivem três criaturas peculiares que vão ajudar a pequena Meg (Storm Reid) a encontrar seu pai, o cientista Alex Murry (Chris Pine), que está preso em outro planeta.

Uma Dobra no Tempo deve chegar ao Brasil no dia 29 de março de 2018, com cópias em 3D.