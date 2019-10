A parceria entre o Tidal e o grupo Racionais continua dando frutos. Agora foi a vez de Mano Brown criar uma playlist com canções de sua escolha, que ganhou o título de Loucos e Românticos. No repertório, as tracks que o rapper mais gosta de ouvir no seu dia a dia e em suas viagens, como as baladas de Marvin Gaye, Stevie Wonder e Milton Nascimento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.