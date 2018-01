'Um pedaço de mim foi embora', lamenta Sthefany Brito sobre a morte de cãozinho

Snow, o cachorrinho da atriz, fugiu do hotel onde estava hospedado e foi encontrado morto nesse domingo, 21 - Arquivo Pessoal

Sthefany Brito viajou a Paris e deixou no Brasil um amigo querido que não verá mais. Snow, o cachorrinho da atriz, fugiu do hotel onde estava hospedado e foi encontrado morto nesse domingo, 21.

"Meu coração parece que vai parar a qualquer momento e todo meu corpo dói! Em prantos, dilacerada, destruída, encontramos o Snow sem vida! Um pesadelo", contou Sthefany em um post nesse domingo, 21. A atriz também agradeceu o apoio de seus seguidores.

Sthefany viaja acompanhada de seu namorado, Igor Raschkovsky. Ela ficou sabendo do desaparecimento de seu animal de estimação ainda no sábado, 20, e pediu ajuda a seus fãs para encontrar o cãozinho.

"Estou completamente desesperada! Ele estava numa casa na Barrinha (RJ), que também hospeda outros cachorros e ele já ficou lá um milhão de vezes! Por favor, eu imploro, me ajudem a encontrar meu filho", escreveu.

Snow era um buldogue francês branco com um olho azul e outro preto. Ele deixa um uma conta no Instagram com mais de 18 mil seguidores e dois donos desolados com sua partida. "Um pedaço de mim foi embora", resumiu Sthefany.