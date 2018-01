'Um homem não hesitaria em pedir mais dinheiro', diz Ellen Pompeo

Ela falou sobre a decisão de ter pedido aumento do salário e a percepção de que um homem não pensaria duas vezes - Foto: E+ Estadão

Ellen Pompeo, a Grey do seriado Grey's Anatomy e uma das produtoras nos bastidores, tornou-se recentemente a atriz mais bem paga de Hollywood. São US$ 20 milhões por ano (mais de R$ 64 milhões), quase US$ 600 mil por episódio (o equivalente R$ 1,9 milhão). Os lucros do seriado também lhe rendem dividendos entre US$ 6 e 7 milhões ao ano.

Respeitada, a atriz deu uma entrevista bem sincera à revista Hollywood Reporter. Ela falou sobre a decisão de ter pedido aumento do salário e a percepção de que um homem não pensaria duas vezes. Harvey Weinstein também foi assunto: "eu imaginei que ele deveria se apaixonar por mim", confessou a atriz. "Não tenho vergonha de falar sobre isso".