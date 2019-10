Um gigante para abrigar todos os gostos

Iniciativa da loja maçônica de São Paulo, o Teatro Liberdade, na Rua São Joaquim, tem um porte que impressiona. O complexo apresenta 900 lugares, em 3 mil metros quadrados, sendo 240 metros quadrados de palco. Com essa dimensão, não é difícil imaginar o que pode caber ali: simplesmente tudo.

Além da programação cultural, há o interesse em promover fóruns, formaturas, congressos e lançamentos, explica o administrador Manuel Fernandes, da Infinitus Entertainment. "Estamos rodeados por quatro universidades na região, o que nos oferece um perfil muito interessante de público." O prédio que estava abandonado tem muita história. Nos anos 1950, abrigava o Cine Tokio, com programação dedicada a filmes orientais.

Sem grandes anúncios, a inauguração do Liberdade foi em um ritmo mais discreto, talvez para sentir a adesão do público. Desde o fim do ano passado, realizaram sessões de espetáculos, shows e standup comedy. Por lá já passaram o musical These Days Bon Jovi Experience, uma palestra do colunista do jornal O Estado de S. Paulo Leandro Karnal e o standup com Diogo Portugal e Nany People.

Para os próximos meses deve estrear o musical Beatles 4 Ever, show da cantora escocesa KT Tunstall e em dezembro a Geek Class, um encontro do mercado geek mundial.

