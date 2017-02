Último esquenta antes do carnaval, bloco Capivara Blasé traz grandes atrações no fim de semana

As atrações serão: Sampri, Grupo Intimidade Do Samba, Chokito Sambista, Gideão Dias e Negabi Oliveira / Divulgação

Foi dado o grito: “QUEM É DO NOSSO BANDO, DÁ UM GRITO AÊ!! AQUI É CAPIVARA BLASÉ!” Assim começa o terceiro esquenta do Capivara Blasé para o Carnaval de Campo Grande. O bloco independente é uma brincadeira com o jeitinho campo-grandense “blasé” e uma homenagem ao animal que já virou símbolo da cidade, a capivara.

O Capivara Blasé é bloco que leva milhares de pessoas para explanada ferroviária no carnaval, mas enquanto a folia não chega o esquenta capivara promete arrastar mais uma multidão. Todos os domingos na Rua Santa Dorotéia, 358, Jardim América (esquina com a Rua da Liberdade, atrás da Ciclo Ribeiro da Av. das Bandeiras), conhecido como “Quintal do Samba”.

Neste domingo (19) será o último pré-carnaval, e o bloco convida a todos se fantasiarem com adereços, vale tudo! para o grito final. As atrações serão Sampri, Grupo Intimidade Do Samba, Chokito Sambista, Gideão Dias e Negabi Oliveira. Das 16h às 17h, paga só R$ 5,00 golpinhos, e a partir das 17h vai ser R$ 15,00 golpinhos.

Lembrando que a contribuição é para financiar o bloco que sai na avenida no dia 27 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Também se apresenta no dia 04 de março, sábado, no enterro dos ossos. Uma folia linda na rua, totalmente grátis.





