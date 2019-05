'Ultimato' se torna 2ª maior bilheteria de todos os tempos

Último capítulo da saga de 22 filmes do universo cinematográfico da Marvel, Vingadores: Ultimato ultrapassou Titanic (1998), de James Cameron, e se tornou a 2ª maior bilheteria da história do cinema nesse fim de semana. Após arrecadar 2,188 bilhões de dólares mundialmente, o filme dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo fica atrás apenas de Avatar, também dirigido por James Cameron, que somou 2,788 bilhões de dólares em 2009. No entanto, Ultimato levou apenas 11 dias para chegar à marca de US$ 2 bilhões, enquanto Avatar precisou de 47 dias para alcançar essa mesma arrecadação. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS