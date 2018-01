Última temporada de 'Game of Thrones' será lançada apenas em 2019

A série Game of Thrones foi a mais pirateada no mundo todo em 2017, com o que a superprodução da HBO liderou esta classificação pelo sexto ano consecutivo, segundo os dados divulgados pelo portal especializado TorrentFreak - Reprodução

A oitava e última temporada de Game of Thrones só será lançada em 2019. A informação foi confirmada pela HBO na tarde desta quinta-feira, 4, após meses de rumores e especulações. O ano derradeiro da Game of Thrones vai ter, ao todo, seis episódios, como já havia sido anunciado anteriormente.

Pirateada

A série Game of Thrones foi a mais pirateada no mundo todo em 2017, com o que a superprodução da HBO liderou esta classificação pelo sexto ano consecutivo, segundo os dados divulgados pelo portal especializado TorrentFreak.

A sétima e penúltima temporada de Game of Thrones bateu recordes de audiência, mas também esteve marcada pelo seu acidentado lançamento, já que foram vazados vários episódios de maneira antecipada seja pela ação de hackers ou por erros das redes que transmitem a série na Espanha e na Índia.

O TorrentFreak destacou que o pico de usuários que compartilharam na internet um episódio em 2017 foi com Game of Thrones quando 400 mil pessoas contavam com torrents ativos (arquivos de ligação para fazer download de conteúdo) que remetiam ao capítulo final da sua sétima temporada.