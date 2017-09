Última semana da exposição de Ton Barbosa no Espaço Energia

Termina nesta semana a exposição ‘Arte em Vários Tons’, do artista sul-mato-grossense Ton Barbosa, no Espaço Energia em Campo Grande. A mostra que teve início em julho com curadoria de Yara Penteado, fica aberta de quarta a sexta-feira, das 8h às 17 horas. No sábado, o horário de visitação é das 8h às 13 horas. A entrada no Espaço Energia é gratuita.

Ton Barbosa é natural de Campo Grande. Autodidata, iniciou suas atividades artísticas por meio do desenho e desde então, se dedica ao acrílico sobre tela. Seu trabalho se define pelo desejo de pesquisar e descobrir, além de ousar na experimentação de técnicas mistas, escultura em madeira, metal e cerâmica. O processo de criação das obras de Ton Barbosa normalmente parte de situações reais; do cotidiano, e seu trabalho busca imortalizar as belas paisagens por onde passou.

“O Ton é um artista com características muito peculiares; apresenta traços fortes e muito marcantes em seu trabalho. Ele nos encanta ‘visualmente’ com suas obras e tem outra grande habilidade que é de ser um excelente retratista”, disse a curadora da exposição, Yara Penteado. O Espaço Energia fica na Avenida Afonso Pena, 3901. Informações pelo telefone: 3398-5460.

