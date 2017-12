Última roda de capoeira do ano movimenta Centro Cultural nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (8.12), a partir das 18h30, acontece a formatura de Troca de Graduações e Roda de Capoeira alusiva ao término das aulas com os alunos da oficina gratuita Conterrâneo Capoeira ministrada pelo mestre Liminha no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A oficina trabalhou durante o ano de 2017 a coordenação motora dos alunos através de exercícios específicos que estimulam o raciocínio, a musicalidade através do canto e manuseio de instrumentos, como berimbau, atabaque, agogô e pandeiro; percepção através das técnicas de ataque, defesa e acrobacias.

O evento terá participação de vários professores, dentre eles: Fábio Sarzi, João Paulo (Paraguai), Nanico, Jardel, Rafinha, Gunder,MacGyver, Biriba, Werusca, Luana, Allan, Bruno Café e Nilmar e mestres de capoeira da capital e interior, dentre eles: Serginho, Amaury, Ceará, Lamartine, Cai Duro, Poeta, Omar, Profeta e Marcos Angoleiro. E ainda contará com apresentações culturais com Capoeira Angola, Capoeira Regional (Capitães das Areias), Jogo de Iuna, Amazonas e samba de roda.

O Conterrâneo Capoeira foi criado no inicio de 2015 pelo mestre Liminha e conta com 14 professores e 400 alunos e vem atuando em projetos sociais, institutos e escolas. Mestre Liminha é um dos representantes de Mato Grosso do Sul nos encontros nacionais de capoeira, apresentando sempre sua arte de gingar e cantar ladainhas desde a década de 90.

O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro (entre avenida Calógeras e rua 14 de Julho). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795 ou com o mestre Liminha pelo telefone (67) 99233-4249.

André Messias – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação