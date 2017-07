UFMS promove evento com aulão de ritmos e apresentações de grupos de dança

O evento “UFMS Movimenta” acontecerá no dia 29 de julho, na Praça do Rádio Clube , em Campo Grande com entrada franca e voltado para todas as idades. Haverá aulão de ritmos e apresentações de grupos de dança Ballet Infantil e Zumba do Projeto Tocando em Frente, Dança do Ventre do Juliano Varela, Dança de Salão do Grupo Bailah, UNIKA e NEDEM.

O evento busca promover atividades rítmicas como forma de lazer para a população. Durante o evento, que é realizado por acadêmicos do 5º semestre de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, haverá arrecadação de alimentos para entidades beneficentes.

SERVIÇO:

Evento: UFMS Movimenta

Data: 29/07/2017 (sábado)

Horário: das 14h00 às 17h00

Local: Praça do Rádio Clube (AvAfonso Pena s/n) Campo Grande-MS

Preço: Entrada Franca

Classificação: Livre



Veja Também

Comentários