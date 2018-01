UFMS recebe propostas para utilização do teatro Glauce Rocha durante 2018

- Arquivo

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) recebe até dia 5 de fevereiro as inscrições de propostas de uso do Teatro Glauce Rocha. Além de eventos promovidos pela UFMS, poderão se inscrever também pessoa física ou jurídica da comunidade com realização prevista entre os meses de abril e dezembro de 2018.

As propostas podem ser de eventos e atividades de pesquisa, ensino, extensão, inovação e cultura. Cada interessado poderá inscrever até duas propostas individualizadas por evento.

O processo seletivo será realizado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte e as solicitações de uso deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio da internet, mediante preenchimento do formulário eletrônico “TGR-2018/UFMS”, disponível no endereço eletrônico www.proece.ufms.br.

Serviço - O calendário com as datas já reservadas para eventos institucionais da UFMS, as demais informações sobre as inscrições e o processo seletivo estão disponíveis no edital completo no link: https://proece.ufms.br/edital-no-01-de-5-de-janeiro-de-2018-proece/