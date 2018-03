UFGD seleciona shows musicais para o projeto Celebração 2018

Serão premiadas 04 apresentações para Show Musical e 01 para Festa Junina, sendo que os selecionados para esta última opção farão duas apresentações em sequência, nas datas correspondentes ao Arraiá Universitário da UFGD - Divulgação

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu inscrições para seleção de atrações musicais e culturais a serem executadas dentro do projeto Celebração 2018. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril e o formulário está disponível como anexo do edital de abertura. Para concorrer a uma das categorias os interessados deverão encaminhar sua proposta no endereço eletrônico culturaufgd@gmail.com.

Os shows deverão ter a duração mínima de 60 minutos e o valor da premiação será de R$ 4.000,00 para a categoria Show Musical – Festa Junina e de R$ 2.000,00 para a categoria Show Musical. Serão premiadas 04 apresentações para Show Musical e 01 para Festa Junina, sendo que os selecionados para esta última opção farão duas apresentações em sequência, nas datas correspondentes ao Arraiá Universitário da UFGD.

As demais apresentações acontecerão em eventos selecionados pela Coordenadoria de Cultura, ao longo dos anos de 2018 e 2019, em locais a serem definidos posteriormente, dentro da cidade de Dourados.

O projeto Celebração 2018 é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFGD, por meio de sua Coordenadoria de Cultura. Todos os detalhes da seleção encontram-se no edital, que deve ser lido por todos os candidatos, e encontra-se AQUI.

Mais informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Cultura pelo telefone (67) 3410-2875 ou pelo e-mail: cultura@ufgd.edu.br.