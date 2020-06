UFGD apresenta on-line os filmes premiados na Mostra Audiovisual de Dourados

Para não deixar o público “na mão”, a equipe da Coordenadoria de Cultura (COC) da UFGD preparou uma mostra de vídeos para ser curtida em casa. - (Foto: Divulgação/ UFGD)

A Mostra Audiovisual de Dourados (MAD), iniciativa da UFGD, é um evento que já faz parte do calendário cultural da região. Em razão da pandemia de covid-19, neste ano não será possível realizar as projeções no Teatro Municipal ou no Cine-auditório da UFGD.



Para não deixar o público “na mão”, a equipe da Coordenadoria de Cultura (COC) da UFGD preparou uma mostra de vídeos para ser curtida em casa.



Até domingo 16 de junho, estarão disponíveis no Youtube 24 filmes, todos eleitos entre os melhores curta-metragens apresentados na MAD de 2016 a 2019. Na lista, estão incluídos filmes das categorias Ficção, Videoclipe, Documentário, Trash e Experimental/Arte.



Os curtas estão disponíveis no canal da MAD no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbgNIz277yANw5HZ2Tk_FPw/videos.



Confira a lista e prepare a pipoca:



Juri - 1º lugar Grande Prêmio MAD em 2019

Proponente: Samantha Col Debella

Classificação (definida pela proponente): 10 anos



A ampulheta – Memórias de Areia e Vento - 1º lugar Grande Prêmio MAD em 2016

Proponente: Thiago José de Carvalho Furtado

Classificação (definida pelo proponente): Livre



Nada sobre você - 1º lugar na categoria Ficção em 2016

Proponente: Gabriel Pereira Carvalho

Classificação (definida pelo proponente): Livre



Conexões Perdidas - 2º lugar na categoria Ficção em 2016

Proponente: Thales Albano de Sousa Pimenta

Classificação (definida pelo proponente): 16 anos



Promidal - 3º lugar na categoria Ficção em 2016

Proponente: José Roberto de Jonas Bastos Junior

Classificação (definida pelo proponente): 12 anos



Menino Visível - 1º lugar na categoria Ficção em 2018

Proponente: Gabrielli Barros Silva

Classificação (definida pela proponente): 12 anos



Parei de fumar - 3º lugar na categoria Ficção em 2018

Proponente: Raquel Stainer Charão

Classificação (definida pela proponente): 16 anos



Caranguejo Azul - 1º lugar na categoria Ficção em 2019

Proponente: Marcus Vinicius Teles Santos

Classificação (definida pelo proponente): 12 anos



Soturno - 2º lugar na categoria Ficção em 2019

Proponente: Gustavo Stafuzza Fidelis

Classificação (definida pelo proponente): Livre



Fracasso - 3º lugar na categoria Ficção em 2019

Proponente: Bruna Alana Simões da Silva

Classificação (definida pela proponente): 14 anos



Quá Quá - 1º lugar na categoria Trash em 2018

Proponente: Ana Letícia Peixe Euzébio

Classificação (definida pela proponente): Livre



Marley - 1º lugar na categoria Videoclipe em 2019

Proponente: Nairon Medina Martins

Classificação (definida pelo proponente): 14 anos



Porto, maravilha pra quem? - 1º lugar na categoria Documentário em 2017

Proponente: Gabriela Cristina Maia Oliveira

Classificação (definida pela proponente): Livre



Três gerações - 2º lugar na categoria Documentário em 2017

Proponente: Renata Meffe Franco

Classificação (definida pela proponente): Livre



Procuram-se bonecas negras - 3º lugar na categoria Documentário em 2017

Proponente: Marcio Matheus Carneiro Capetta

Classificação (definida pelo proponente): Livre



Centenário: a memória dos rezadores GK - 1º lugar na categoria Documentário em 2019

Proponente: Juvenal Hermes da Silva

Classificação (definida pelo proponente): Livre



Clareou, pode bater! - 2º lugar na categoria Documentário em 2019

Proponente: Renata Meffe Franco

Classificação (definida pela proponente): Livre



Cortina de bambu - 3º lugar na categoria Documentário em 2019

Proponente: Renata Meffe Franco

Classificação (definida pela proponente): Livre



Misantropia - 1º lugar na categoria Experimental/Arte em 2017

Proponente: Wagner Farias Torres

Classificação (definida pelo proponente): 14 anos





Aquedá - 3º lugar na categoria Experimental/Arte em 2017

Proponente: Ana Letícia Peixe Euzébio

Classificação (definida pela proponente): Livre



O jantar colonial - 1º lugar Experimental/Arte em 2018

Proponente: Gustavo Carneiro Gonçalez

Classificação (definida pelo proponente): 16 anos



Dicotomias - 2º lugar na categoria Experimental/Arte em 2018

Proponente: Aline Silva Vieira

Classificação (definida pela proponente): Livre



Abstral - 1º lugar na categoria Experimental/Arte em 2019

Proponente: Guilherme Matheus Godoy dos Santos

Classificação (definida pelo proponente): 16 anos



A pele que me habita - 2º lugar na categoria Experimental/Arte em 2019

Proponente: Maria Carolina Ferreira dos Santos

Classificação (definida pela proponente): Livre