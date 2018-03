UFGD abre seleção de filmes curta-metragem para a MAD

Também será premiado 01 (um) filme curta-metragem, inscrito de qualquer parte do país, dentro do Grande Prêmio MAD, com o valor de R$ 3.500,00 - Divulgação

A UFGD, por meio da Coordenadoria de Cultura, publicou o edital de abertura de inscrições para seleção de filmes curta–metragem para a 6ª Mostra Audiovisual de Dourados (MAD). As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril e o formulário pode ser baixado nos endereços http://portal.ufgd.edu.br/editais e http://www.madufgd.com



A seleção contemplará até 15 filmes curta-metragem de Mato Grosso do Sul nas categorias: Ficção, Documentário, Trash, Experimental/Arte e Videoclipe. Para concorrer a uma das categorias, os interessados deverão encaminhar sua proposta no endereço eletrônico madufgd@gmail.com. A MAD premiará do primeiro ao terceiro colocado dentro de cada categoria. Os filmes de Mato Grosso do Sul serão premiados dentro do Prêmio Curta do Mato, com valores entre R$ 400,00 e R$ 1.200,00.



Também será premiado 01 (um) filme curta-metragem, inscrito de qualquer parte do país, dentro do Grande Prêmio MAD, com o valor de R$ 3.500,00. Ainda receberão troféus os vencedores de melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia cinematográfica, melhor montagem e melhor atuação. O filme com maior porcentagem de voto popular também receberá troféu.



Além da exibição da MAD, os filmes inscritos e selecionados serão exibidos no Cineclube da UFGD, no decorrer da sua programação anual.



A 6ª Mostra Audiovisual de Dourados (MAD) ocorrerá de 15 a 20 de maio e é uma realização da Coordenadoria de Cultura da UFGD, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEX. O objetivo é proporcionar um encontro de exibição, debate e discussão da produção do audiovisual regional e nacional.



Mais detalhes podem ser obtidos no edital ou em contato direto com a COC pelo telefone (67) 3410-2872 e pelo endereço eletrônico cultura@ufgd.edu.br