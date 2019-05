UCI Cinemas abre venda antecipada de “Hellboy”

Ele continua cheio de adrenalina, com tudo em cima e o humor sarcástico de sempre. Depois de 15 anos, “Hellboy” está de volta para tomar conta das telonas da UCI Cinemas e a venda antecipada para a primeira semana da produção já começou! A estreia será dia 23 de maio, mas os fãs podem comemorar: a partir de 16, as novas aventuras do super-herói ganham sessões de pré-estreia pelo país.

Quem é cliente UNIQUE tem ainda mais motivos para ir ao cinema. O filme será o destaque da semana do programa de relacionamento da UCI e, além dos associados adquirirem ingressos com descontos exclusivos - Salas 2D (R$ 14), ganham um chaveiro especial da produção.

Para participar do UNIQUE, basta comprar o cartão em uma das bilheterias dos cinemas e se cadastrar no site do programa (www.ucicinemas.com.br/UNIQUE) para validar a inscrição e obter todas as informações. Os novos membros recebem um ingresso para usar de 2ª a 5ª nas salas 2D, 3D e UCI XPLUS.

Com David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane e Terry Kinney no elenco, o filme mistura fantasia e efeitos especiais. Hellboy (David Harbour) chega a Terra ainda criança, depois de ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, e é criado como um filho pelo professor Trevor Bruttenholm (Ian McShane). Ele cresce e se torna um aliado dos humanos na batalha contra monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira Nimue (Milla Jovovich), também conhecida com a Rainha Sangrenta, insinua seu retorno, Hellboy é convocado para enfrentá-la.

Quer garantir seus ingressos para a primeira semana? Acesse www.ucicinemas.com.br ou canais Ingresso.com, além das máquinas de autoatendimento disponíveis no hall dos complexos.