U2 lança nova música 'You?re The Best Thing About Me'

O U2 divulgou nesta quarta-feira, 6, uma música inédita, que faz parte do novo álbum, Songs Of Experience, a ser lançado ainda este ano. Youre The Best Thing About Me é o nome da faixa, que pode ser ouvida no canal oficial do grupo irlandês no YouTube.

O disco, que será lançado ainda este ano, completa a jornada iniciada pelo álbum Songs of Innocence, em 2014, segundo um comunicado. Ambos os trabalhos foram inspirados na coletânea de poemas Songs of Innocence and of Experience, de 1789, de William Blake.

A banda lançou na semana passada a faixa The Blackout em sua página oficial no Facebook.

O U2 vem se apresentando em uma turnê que celebra os 30 anos do álbum The Joshua Tree, e que será encerrada em outubro no Brasil no Morumbi, em São Paulo, nos dias 19, 21, 22 e 25, com ingressos disponíveis apenas para o último dia, via Tickets for Fun.

A nova música do U2 pode ser ouvida no seguinte endereço no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=PbGSiJ9iat8

