TVE estreia programa que celebra 40 anos do Estado em parceria com Fundação de Cultura

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a TV Educativa lançam nesta sexta-feira (24) o programa Curta MS – uma janela para o Audiovisual do Estado, em comemoração aos 40 anos do nosso Estado.

Trata-se de uma produção do Museu da Imagem e do Som e do Núcleo de Audiovisual e da TV Educativa e busca no ano que Mato Grosso do Sul comemora 40 anos exibir as produções cinematográficas do Estado. O objetivo é tornar acessível a toda comunidade o que vem sendo produzido no âmbito do cinema, tanto por produtores interdependentes locais, como por realizadores e produtora de fora do Estado.

Com estreia nesta sexta-feira – dia 24 de março, às 21h30, o programa será reprisado sempre aos domingos às 15h30 no canal da TV Educativa. Ao todo serão 40 programas, com encerramento no dia 22 de dezembro.

No primeiro programa serão exibidos os filmes: “Conceição dos Bugres”, dirigido por Candido Alberto da Fonseca nos anos 80, que traz imagem raras da artista construindo seus bugrinhos (o filme foi recentemente recuperado e digitalizado e passou a ser patrimônio do Estado) e o curta “Um conto de solidão”, do cineasta aquidauanense Essi Rafael, que fala um pouco do seu sentimento pela cidade natal e pessoas que marcaram sua vida como a ex-professora primária que é narradora da historia e enfermeira da cidade como protagonista.

“Conceição dos Bugres”, dirigido por Candido Alberto da Fonseca.

O presidente da TVE, jornalista Bosco Martins, explica que o Curta MS que estreia nesta sexta-feira já é uma primeira parceria com o MIS nesse novo formato de produção da emissora pública, agora com a orientação do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery.

“O programa irá exibir a produção audiovisual atual e já existente de Mato Grosso do Sul. Na verdade será um espelho de nossa produção cultural refletida em tudo que se produziu com o selo de qualidade e apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania e do Governo do Estado”.

Para o secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, a iniciativa é decisiva do ponto de vista do pertencimento, “para nós sabermos quem nós somos como sul-mato-grossenses. E isso depende muito da nossa memória, e essa memória precisa ser buscada permanentemente, não só no limite dos 40 anos, mas o que veio antes dos 40 anos. Você discutir os 40 anos é se ocupar de um Estado que é exuberante. O meu lugar é o lugar mais bonito do mundo. Esse é Mato Grosso do Sul, que nasce de Mato Grosso, que é coirmão, e que vem, agora, graças à devoção, ousadia de vários que passaram aí, nós estamos chegando num Estado que adquire a sua maturidade, e agora a gente tem que anunciar os próximos 40 anos. Esse é o projeto”.

O programa tem ainda apoio da Associação de Cinema e Vídeo de Mato Grosso do Sul. Para quem tiver interesse em exibir seu curta basta enviar e-mail para [email protected] .

Karina Lima – Fundação de Cultura de MS (FCMS)

Foto: “Um conto de solidão”, do cineasta aquidauanense Essi Rafael

