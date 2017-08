Documentário exclusivo sobre o cantor Alceu Valença reúne reflexões de 40 anos de carreira

Autor de canções consagradas como “Anunciação”, “Tropicana” e “Coração Bobo”, Alceu Valença chegará às telas do Curta! em documentário inédito e exclusivo com produção da TV Zero. O filme, em início de produção, mescla materiais de arquivo de diversas fontes reunidas ao longo dos seus 40 anos de carreira com reflexões do cantor pernambucano.

Alceu atualmente divide sua agenda entre a turnê do disco “Estação da Luz”, espetáculo formado por grandes sucessos do artista, e a do projeto “Grande Encontro: 20 anos”, com Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. A produção vai retratar a trajetória de Alceu, além de contextualizar a importância de sua obra na história cultural do país.

Amiga de longa data de Alceu, Paola Vieira, diretora e roteirista do documentário, conta que a motivação para o filme surgiu da relação mútua de confiança entre os dois. “O carinho e a amizade que temos ajudaram na idealização do projeto. O fato de eu me emocionar com o trabalho dele faz com que eu queira fazer um filme melhor, capaz de emocionar as pessoas”. O filme está sendo produzido com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (PRODAV 01/2013), gerenciado pela Ancine.

