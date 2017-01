TV Cultura cancela 'Metrópolis' e irrita produção

Metrópolis, programa da TV Cultura que mapeia a cena cultural de São Paulo, não irá ao ar nesta quarta-feira, 25, dia do aniversário de 463 anos da cidade.

No lugar do programa, será exibido o amistoso da Seleção Brasileira de futebol contra a Colômbia. A decisão, no entanto, desagradou a produção do Metrópolis, que foi avisada somente nesta terça-feira, 24, que o programa não irá ao ar no feriado.

Para a data, foram preparadas matérias especiais sobre a cidade, além de abrir espaço para a banda Aláfia, que faria o lançamento do álbum SP Não É Sopa. Funcionários apontam falta de coerência na decisão da emissora em suspender no dia do aniversário de São Paulo a exibição de um programa que se dedica integralmente à programação cultural da metrópole.

À coluna, a TV Cultura diz que as reportagens programadas para quarta serão exibidas na edição desta terça-feira e a banda Aláfia será convidada para participar em uma outra oportunidade. Na nota, afirma que a transmissão do jogo não trouxe nenhum prejuízo à grade.

