TV Brasil transmite desfile das Campeãs de São Paulo com exclusividade na sexta

São Paulo - Desfile da Acadêmicos do Tatuapé durante o primeiro dia do carnaval paulista (Divulgação/LigaSP) - Divulgação/LigaSP

Pelo terceiro ano seguido, com exclusividade, a TV Brasil apresenta o desfile das escolas de samba campeãs do carnaval de São Paulo, ao vivo, nesta sexta-feira (16), direto do Sambódromo do Anhembi. A transmissão começa às 21h enquanto a primeira das sete agremiações que voltam à avenida entra na pista às 22h.

No estúdio, as apresentadoras Priscilla de Paula e Ana Luísa Médici recebem especialistas que comentam o desempenho das escolas de samba do Grupo Especial e do Grupo de Acesso de São Paulo. Durante esse "Abre Alas", entrevista exclusivas com integrantes das agremiações e matérias especiais são algumas das atrações. O público pode interagir pelas redes sociais com a hashtag #paísdocarnaval.

A escola de samba Acadêmicos do Tatuapé foi a vencedora do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo pelo segundo ano consecutivo. A agremiação apresentou na avenida o enredo "Maranhão, os Tambores vão Ecoar na Terra da Encantaria", que contou a história do estado a partir das particularidades de seu povo, da riqueza cultural e das belezas naturais.

Com 270 pontos, a bicampeã obteve a mesma pontuação da Mocidade Alegre (segundo lugar), Mancha Verde (terceiro lugar) e Tom Maior (quarto lugar), mas conseguiu melhores notas que as concorrentes nos quesitos fantasia e alegoria, escolhidos para desempate. As quatro escolas também tiveram avaliação igual nos quesitos: mestre-sala e porta-bandeira e harmonia, os últimos a serem lidos na apuração e que eram critério para desempate.

A Acadêmicos do Tatuapé encerra o desfile deste sábado com previsão de entrar na avenida às 4h. Antes da campeã, mais seis escolas percorrem o Sambódromo do Anhembi com transmissão exclusiva da TV Brasil. A cobertura terá as repórteres Sarah Quines e Priscilla Kerche na concentração e os repórteres Dimas Soldi e Eduardo Andrade na dispersão.

A transmissão este ano vem em um ritmo mais leve. Atendendo a sugestões dos telespectadores, a emissora pública reduziu o número de convidados e dá mais espaço à evolução das escolas durante o desfile interferindo menos na cadência do espetáculo. Além de mostrar o já tradicional esquenta das agremiações, a ideia é valorizar o canto do samba-enredo que levanta o público presente na avenida.

Convidados analisam escolas que participam do Desfile das Campeãs

O Desfile das Campeãs começa com as duas escolas do Grupo de Acesso que tiveram melhor classificação e sobem para o Especial em 2019. A Colorado do Brás (segundo lugar) inicia a apresentação às 22h e, em seguida, entra a Águia de Ouro, campeã do Grupo de Acesso.

Com o enredo "Mercadores de sonhos", a agremiação levou para a avenida a influência da cultura árabe e transformou o Anhembi em um grande mercado árabe. Para abordar a performance das duas escolas do Grupo de Acesso e participar do aquecimento no "Abre Alas", a TV Brasil recebe o jornalista Raul Machado e a cantora Juliana Amaral.

Em seguida, o destaque são as escolas do Grupo Especial. Dragões da Real (quinto lugar) e Tom Maior (quarto lugar) têm previsão de começar seus desfiles à meia-noite e à 1h, respectivamente. A cantora Nãnãna da Mangueira acompanha as apresentadoras Priscilla de Paula e Ana Luísa Médici na análise do desempenho dessas duas agremiações.

As três primeiras colocadas se apresentam em ordem inversa de classificação. Primeiro, por volta das 2h, a Mancha Verde (terceiro lugar), seguida pela Mocidade Alegre (segundo lugar), às 3h e a grande campeã, Acadêmicos do Tatuapé, em torno das 4h. O sambista Tadeu Kaçula, sociólogo e pesquisador do samba paulistano, comenta o carnaval apresentado pelas três agremiações com melhor posição no Grupo Especial.

TV Brasil acompanha Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro no dia seguinte

O Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro será no sábado (17) com transmissão ao vivo da Marquês de Sapucaí a partir das 20h30. A jornalista Luciana Barreto e o radialista Tiago Alves conversam com especialistas que falam sobre o resultado da apuração na Apoteose e ilustram o espetáculo das seis agremiações que retornam à Passarela do Samba.

O escritor Fábio Fabato e o cantor Paulinho Mocidade fazem os comentários iniciais. A equipe da TV Brasil ainda recebe a carnavalesca Maria Augusta, o jornalista Leonardo Bruno, a sambista Nilze Carvalho, a escritora e pesquisadora Raquel Valença, o jornalista Anderson Baltar e a jornalista Bárbara Pereira.

A transmissão conta com a participação do radialista Cadu Freitas, da Rádio MEC, no início da cobertura. As repórteres Flavia Grossi e Marília Arrigoni acompanham o desfile da concentração. Já os repórteres Maurício de Almeida e Paulo Garritano mostram as emoções do primeiro recuo da bateria. Na dispersão, Thiago Pimenta e Daniela Christoffer contam a reação dos integrantes das escolas após o desfile.

Confira a ordem de apresentação das Campeãs de São Paulo e a previsão de início de cada desfile:

22h: Colorado do Brás – Vice-campeã do Grupo de Acesso

23h: Águia de Ouro – do Grupo de Acesso

00h: Dragões da Real – Quinto lugar no Grupo Especial

01h: Tom Maior – Quarto lugar no Grupo Especial

02h: Mancha Verde – Terceiro lugar no Grupo Especial

03h: Mocidade Alegre – Vice-campeã do Grupo Especial

04h: Acadêmicos do Tatuapé – Campeã do Grupo Especial