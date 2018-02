TV Brasil transmite Desfile das Campeãs de São Paulo hoje e do Rio amanhã

São Paulo - Desfile da Acadêmicos do Tatuapé durante o primeiro dia do carnaval paulista (Divulgação/LigaSP) - Divulgação/LigaSP

Pelo terceiro ano seguido, com exclusividade e ao vivo, a TV Brasil apresenta o desfile das escolas de samba campeãs do carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. As transmissões começam às 20h30 nesta sexta-feira (16), direto do Sambódromo do Anhembi, e no amanhã (17), no mesmo horário, da Marquês de Sapucaí.

Em São Paulo, o desfile reúne oito escolas: as cinco primeiras do Grupo Especial (Acadêmicos do Tatuapé, Mocidade Alegre, Mancha Verde, Tom Maior, Dragões da Real), além das duas primeiras do Grupo de Acesso (Águia de Ouro e Colorado do Brás) e a campeã do Grupo de Acesso 2 (Mocidade Unida da Mooca).

Já no Rio, a transmissão inclui as seis primeiras agremiações do Grupo Especial (Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Salgueiro, Portela, Mangueira e Mocidade).

No estúdio paulista, as apresentadoras Priscilla de Paula e Ana Luísa Médici recebem especialistas que comentam o desempenho das escolas de samba. Já no Rio, a jornalista Luciana Barreto e do radialista Tiago Alves conduzem a transmissão na Sapucaí ao lado de comentaristas convidados. O público pode interagir pelas redes sociais com a hashtag #paísdocarnaval.

A transmissão este ano vem em um ritmo mais leve. Atendendo a sugestões dos telespectadores, a emissora pública reduziu o número de convidados e dá mais espaço à evolução das escolas durante o desfile interferindo menos na cadência do espetáculo. Além de mostrar o já tradicional esquenta das agremiações, a ideia é valorizar o canto do samba-enredo que levanta o público presente na avenida.

Acadêmicos do Tatuapé, bicampeã do Grupo Especial, fecha Desfile das Campeãs

A escola de samba Acadêmicos do Tatuapé foi a vencedora do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo pelo segundo ano consecutivo. A agremiação apresentou na avenida o enredo "Maranhão, os Tambores vão Ecoar na Terra da Encantaria", que contou a história do estado a partir das particularidades de seu povo, da riqueza cultural e das belezas naturais.

Com 270 pontos, a bicampeã obteve a mesma pontuação da Mocidade Alegre (segundo lugar), Mancha Verde (terceiro lugar) e Tom Maior (quarto lugar), mas conseguiu melhores notas que as concorrentes nos quesitos fantasia e alegorias e adereços, escolhidos para desempate. As quatro escolas também tiveram avaliação igual nos quesitos mestre-sala e porta-bandeira e harmonia, os últimos a serem lidos na apuração e que eram critério para desempate.

A Acadêmicos do Tatuapé encerra o desfile do sábado com previsão de entrar na avenida às 4h. Antes da campeã, mais seis escolas percorrem o Sambódromo do Anhembi com transmissão exclusiva da TV Brasil. A cobertura terá as repórteres Sarah Quines e Priscilla Kerche na concentração e os repórteres Dimas Soldi e Eduardo Andrade na dispersão.

Convidados analisam escolas que participam do Desfile das Campeãs de São Paulo

O Desfile das Campeãs abre às 21h com a escola de samba Mocidade Unida da Mooca, campeã do Grupo de Acesso 2, que em 2019 disputa o Grupo de Acesso.

Logo depois, a TV Brasil mostra as duas escolas do Grupo de Acesso que tiveram melhor classificação e sobem para o Especial em 2019. A Colorado do Brás (segundo lugar) inicia a apresentação às 22h e, em seguida, entra a Águia de Ouro, campeã do Grupo de Acesso.

Com o enredo "Mercadores de sonhos", a agremiação levou para a avenida a influência da cultura árabe e transformou o Anhembi em um grande mercado árabe. Para abordar a performance das três escolas dos Grupos de Acesso e participar do aquecimento no "Abre Alas", a TV Brasil recebe o jornalista Raul Machado e a cantora Juliana Amaral.

Em seguida, o destaque são as escolas do Grupo Especial. Dragões da Real (quinto lugar) e Tom Maior (quarto lugar) têm previsão de começar seus desfiles à meia-noite e à 1h, respectivamente. A cantora Nãnãna da Mangueira acompanha as apresentadoras Priscilla de Paula e Ana Luísa Médici na análise do desempenho dessas duas agremiações.

As três primeiras colocadas se apresentam em ordem inversa de classificação. Primeiro, por volta das 2h, a Mancha Verde (terceiro lugar), seguida pela Mocidade Alegre (segundo lugar), às 3h, e a grande campeã, Acadêmicos do Tatuapé, em torno das 4h. O sambista Tadeu Kaçula, sociólogo e pesquisador do samba paulistano, comenta o carnaval apresentado pelas três agremiações com melhor posição no Grupo Especial.

Beijar-Flor e Paraíso do Tuiuti conquistam carnaval no Rio com desfile repleto de críticas

A grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2018 foi a Beija-Flor de Nilópolis. A escola levou para a avenida o enredo "Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu", baseado no livro de terror Frankenstein, de autoria de Mary Shelley, que completou 200 anos.

Em uma disputa apertada, a azul e branca conquistou seu 14º título. Com 269,6 pontos, a Beija-Flor ficou apenas um décimo à frente da segunda colocada, a Paraíso do Tuiuti. As duas escolas de samba apresentaram enredos com um tom de crítica política mostrando mazelas do país.

Com o enredo "Meu Deus, Meu Deus! Está extinta a escravidão?", a Tuiuti conseguiu um histórico vice-campeonato, melhor resultado da agremiação no Grupo Especial. Ao abordar os cativeiros da sociedade contemporânea, a escola levantou o Sambódromo ao abordar assuntos que geraram repercussão em todo o Brasil.

A Acadêmicos do Salgueiro também disputou o título décimo a décimo, mas terminou em terceiro lugar. Portela, Mangueira e Mocidade ficaram na quarta, quinta e sexta posições, respectivamente. Elas voltam à Passarela do Samba e se apresentam em ordem inversa de classificação.

As escolas foram avaliadas em nove quesitos: enredo, evolução, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegorias e adereços, harmonia, fantasia e samba-enredo. Os últimos foram utilizados como critério de desempate.

Comentaristas destacam as agremiações que voltam no Desfile das Campeãs do Rio

A TV Brasil mostra a performance das escolas que retornam ao Sambódromo do Rio de Janeiro com exclusividade no sábado (17), a partir de 20h30. Luciana Barreto e Tiago Alves conversam com especialistas sobre o resultado do carnaval carioca. Na Sapucaí, os repórteres entrevistam destaques, carnavalescos e diretores das escolas vitoriosas.

O escritor Fábio Fabato e o cantor Paulinho Mocidade fazem os comentários iniciais. A equipe da TV Brasil ainda recebe a carnavalesca Maria Augusta, o jornalista Leonardo Bruno, a sambista Nilze Carvalho, a escritora e pesquisadora Raquel Valença, o jornalista Anderson Baltar e a jornalista Bárbara Pereira.

A transmissão conta com a participação do radialista Cadu Freitas, da Rádio MEC, no início da cobertura. As repórteres Flavia Grossi e Marília Arrigoni acompanham o desfile da concentração. Já os repórteres Maurício de Almeida e Paulo Garritano mostram as emoções do primeiro recuo da bateria. Na dispersão, Thiago Pimenta e Daniela Christoffer contam a reação dos integrantes das escolas após o desfile.

Confira a ordem de apresentação das campeãs de São Paulo e a previsão de início de cada desfile

21h Mocidade Unida da Mooca – Campeã do Grupo de Acesso 2

22h Colorado do Brás – Vice-campeã do Grupo de Acesso

23h Águia de Ouro – Campeã do Grupo de Acesso

00h Dragões da Real – Quinto lugar no Grupo Especial

1h Tom Maior – Quarto lugar no Grupo Especial

2h Mancha Verde – Terceiro lugar no Grupo Especial

3h Mocidade Alegre – Vice-campeã do Grupo Especial

4h Acadêmicos do Tatuapé – Campeã do Grupo Especial

Confira a ordem do Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro e a previsão de início de cada desfile

21h15 Mocidade Independente de Padre Miguel – Sexto lugar

Entre as 22h20 e as 22h30 Estação Primeira de Mangueira – Quinto lugar

Entre as 23h25 e as 23h45 Portela – Quarto lugar

Entre a 0h30 e a 1h Acadêmicos do Salgueiro – Terceiro lugar

Entre a 1h35 e as 2h15 Paraíso do Tuiuti – Vice-campeã

Entre as 2h40 e as 3h30 Beija-Flor – Campeã

Serviço

Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo – hoje (16), a partir das 20h30, na TV Brasil

Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro – amanhã (17), a partir das 20h30, na TV Brasil