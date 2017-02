TV Brasil tem programação especial neste carnaval

São Paulo - Mocidade Alegre desfila no segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi (Divulgação/Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas) / Divulgação/Rafael Neddermeyer/LIGASP/Arquivo Fotos Públicas

A TV Brasil preparou uma programação especial para o período de carnaval. São shows inéditos, filmes, documentários, programas musicais e de entrevistas com personalidades do mundo do samba. Tudo isso aliado à cobertura jornalística, com flashes ao vivo do carnaval de rua de diversas capitais do Brasil. A programação especial começa neste sábado (25), com a exibição do documentário Noel Rosa, Poeta da Vila e do Povo.

Neste domingo (26), a partir das 21h, a TV Brasil exibe ao vivo, pelo segundo ano consecutivo, o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso de São Paulo. Serão oito horas no ar com transmissão direta do Sambódromo do Anhembi para todo o país, sob o comando das apresentadoras Priscilla de Paula e Ana Luisa Medici. Elas vão receber especialistas para comentar o enredo, as alas e as fantasias das escolas paulistas.

Nos intervalos do desfile, entre a apresentação de uma escola e outra, a TV Brasil transmite flashes ao vivo dos trios elétricos de Salvador.

Na sexta-feira, 3 de março, a emissora transmite, também ao vivo, o desfile das campeãs de São Paulo. No sábado (4), a TV exibe com exclusividade o desfile das escolas campeãs do carnaval do Rio de Janeiro.

Destaques da programação

O documentário Noel Rosa, Poeta da Vila e do Povo, que abre a programação especial neste sábado, tem cinco episódios, que reúnem mais 60 horas de gravação e vão ao ar a partir das 14h.

À noite, às 21h30, a TV Brasil exibe um show inédito da Velha Guarda da Mangueira. Em seguida, às 22h30, vem o programa Todas as Bossas, que conta com a participação do cantor e compositor baiano Saulo Fernandes.

Domingo, um bate-papo sobre o compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues é o destaque no programa Samba da Gamboa. Conhecido por clássicos da música brasileira, como Esses Moços, Felicidade, Nervos de Aço e Se Acaso você Chegasse, Lupicínio compôs também marchinhas de carnaval. No programa, Diogo Nogueira recebe os irmãos Nina, Grazie e Guto Wirtti, que prepararam o espetáculo Sarau para Lupicínio. Na terça-feira, o programa será dedicado ao samba de morro, e as atrações são Elza Soares e o grupo Farofa Carioca, às 20h30.

Na segunda-feira (27), o Sem Censura vai ao ar com uma programação especial de carnaval: durante toda a semana, o programa recebe personalidades do samba, entre as quais Neguinho da Beija-Flor. .À noite, às 21h30, a emissora exibe show inédito de Rodrigo Maranhão, do Bangalafumenga e do Monobloco.



Na terça (28), o show fica por conta da cantora mineira Maria Alcina, de voz grave e visual exótico, e do compositor paulistano Paulo Padilha. A apresentação está marcada para as 21h30.

Outro destaque da TV Brasil no período é o Estúdio Móvel. Neste sábado, às 17h30, o tema é Que Rufem os Tambores. Comandado pela jornalista Liliane Reis, o Estúdio Móvel recebe o cantor, percussionista e professor Carlos Augusto de Negreiros, estudioso de ritmos afro-brasileiros, e um dos fundadores do primeiro bloco Afro Ilê Aiyê, que ajudou a renovação do carnaval baiano.

Domingo, os convidados do Estúdio Móvel são o ator Luis Lobianco, conhecido pelo seu trabalho no canal de humor Porta dos Fundos, e os atores do cabaré musical Buraco da Lacraia. Segunda-feira, estarão no programa Armandinho, filho do lendário Osmar - junto com Dodô, foi um dos criadores da guitarra baiana e do trio elétrico -, o músico Marcos Moletta, que acompanha Moraes Moreira e integra o grupo Cordestinos e Forroçacana, além sambistas e puxadores como Jorginho do Império, Neguinho da Beija-Flor e Igor Sorriso, da Vila Isabel.

