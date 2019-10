Turmas de oficina de música se apresentam em bairros de Campo Grande

“As crianças começam a se familiarizar com o palco, sentem-se valorizadas e importantes o que é muito bom para a autoestima”, comenta Henrique - Foto: Divulgação

Acontece no dia 05 de Outubro, às 8h da manhã, na Escolinha da Misericórdia São João Neumann, no Parque do Lageado, mais uma apresentação dos alunos do Projeto Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues, realizado em cinco bairros de Campo Grande por meio do Fundo Municipal de Incentivos Culturais (FMIC), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), da Prefeitura Municipal de Campo Grande que atende 170 crianças e adolescentes.

De acordo com o professor Henrique Lourenço os alunos estão em fase inicial de aprendizagem e já tocam as primeiras músicas e é importante apresentar o resultado para os familiares e para a comunidade em geral. “As crianças começam a se familiarizar com o palco, sentem-se valorizadas e importantes o que é muito bom para a autoestima”, comenta Henrique.

Na semana anterior, se apresentaram as crianças dos bairros Tiradentes, do Lar do Pequeno Assis e do bairro Monte Alegre na Casa da União Lar de Santana. Waleska de Carvalho, mãe de três crianças que estão no projeto, destacou a vontade que as crianças tinham em aprender música, mas nunca tiveram oportunidade. Quando soube que as aulas seriam oferecidas perto de casa, trouxe as minhas meninas. “Elas estão amando as aulas, querem aprender cada vez mais e é uma alegria ver elas se apresentando”, destacou a mãe.

Flávia Rodrigues de Medeiros, coordenadora do projeto Ciranda Cultural Casa da União – Lar de Santana também ressalta a importância das aulas para incentivar as crianças a aprender e como elas estão mais concentradas nas atividades. “Os benefícios que a música traz são evidentes, a gente percebe as crianças mais focadas e empolgadas com as aulas”.

Informações: Henrique Lourenço – 99260 0423 / Lorrayne Espindola – 991140976