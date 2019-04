Turismo: Campo Grande participa da 7ª edição da WTM Latin America em São Paulo

WTM1

O setor turístico de Campo Grande está presente na 7ª edição da feira WTM Latin America, que ocorre desta terça-feira, dia 2, até o dia 4 de abril na Expo Center Norte, em São Paulo. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) apresentará os produtos turísticos da Capital para visitantes, empresas de viagens e expositores do mundo inteiro.

“Representar Campo Grande na WTM 2019 em São Paulo é ter a oportunidade de mostrar aos maiores representantes do turismo mundial os encanto da Capital, além de realizar contatos com algumas das 600 empresas expositoras e se atualizar com as últimas notícias do setor. É uma oportunidade ímpar para Campo Grande se posicionar com sua vocação para o turismo de negócios e eventos”, analisa o gerente de marketing da Sectur, Wantuyr Tartari “

Com um espaço dentro do estande de Mato Grosso do Sul, Campo Grande apresentará aos visitantes um vídeo promocional da cidade, além de degustação do Sobá – prato típico da cidade. Palestra da superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori também está na programação das participações da Capital na feira.

A WTM Latin America é considerada como um dos principais eventos globais para o setor de turismo e viagens na América Latina. Em São Paulo, estarão 600 expositores representando cerca de 50 países e uma média de 12 mil profissionais da indústria do turismo.