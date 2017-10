Tulipa Ruiz lança música de novo álbum previsto para novembro

Em tempos de redes sociais, mensagens enviadas por WhatsApp, DMs no Instagram, diretas e indiretas em posts no Facebook, Tulipa Ruiz pede logo pelo amor. "Se entrar no game, game", canta ela, em Game, a música responsável por anunciar a chegada do quarto álbum da carreira da cantora, chamado Tu.

Tu, que tem previsão de lançamento para 10 de novembro, é o sucessor de Dancê, de 2015, e apresenta o material gravado em Nova York, no estúdio de Scotty Hard.

Novamente, o trabalho é uma parceria com Gustavo Ruiz, irmão dela e produtor de grandes álbuns da nova música brasileira - e tem produção de Stéphane San Juan.

Game é conduzida por violão e percussão. Desnuda de apetrechos mil, a canção abre o caminho para a voz de Tulipa, mais capaz de entender quais caminhos pode percorrer, reinventando-se nas invenções vocais, sem perder o compasso ou o tom.

Mais solta, mais livre e amadurecida depois do balançante Dancê, Tulipa canta o amor nos tempos da cólera. Ou melhor, nos tempos do desamor. Do medo de amar.

É preciso brincar o amor, jogá-lo, como uma partida de videogame. Com um jogo de palavras esperto, ela pula entre significados de cada palavra, "game", de "gamar", e "game" de jogo de videogame.

E, nessa valsa de significados, ela coloca o amor para lá e para cá. Ao trazer o universo dos games, o recado de Tulipa fica claro.

Com o joystick nas mãos, não temos medo de errar o salto virtual, de subir na torre, enfrentar o chefão. Há sempre uma nova chance para tentar de novo. Por que, no amor, na vida real, não fazemos o mesmo?

A música de Tulipa Ruiz pode ser ouvida no seguinte endereço de internet:

https://open.spotify.com/track/15XwhHDLMr1rNloBzg9TAd