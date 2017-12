Tuíte sobre Taylor Swift vira demonstração de exemplos de mulheres fortes

No mês passado, uma fã de Taylor Swift publicou no Twitter uma foto do vídeo de Reputation, com a frase "nomeie uma 'mulher mais poderosa' que Taylor Swift".

O que era para ser apenas uma brincadeira virou uma sequência de nomes de mulheres fortes e poderosas. Internautas deram exemplos de mulheres importantes na história, personagens importantes de filmes e desenhos animados e mulheres que ganharam destaque em manifestações.