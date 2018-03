'Tudo na vida precisa de equilíbrio', diz Anitta sobre uso de celular

"Isso foi feito pra nos divertir, e não para nos tornar pessoas ansiosas, depressivas e dependentes. Foi feito para nos unir, e não pra fazer as pessoas brigarem e jogarem ódio umas nas outras", refletiu - Foto: E+ Estadão

Anitta passou quatro dias no Havaí com o marido no começo de março. Caso você esteja se perguntando por que não viu nenhuma foto dela no destino paradisíaco, saiba que ela não fez nenhuma postagem e explicou o motivo nesta segunda-feira, 5.

Ela disse que deixou o celular no cofre do hotel durante os quatro dias em que esteve viajando. "Não me entendam mal, a internet faz meu sonho possível, amo, sou grata, reconheço. Converso com vocês que me ajudam tanto. Mas tudo na vida precisa de equilíbrio", disse, em seu Instagram.

Ela exaltou as vantagens que a internet possibilitou, como se conectar com pessoas distantes e dar visibilidade para seu trabalho. Contudo, disse que o seu uso de forma equivocada pode trazer malefícios.

"Isso foi feito pra nos divertir, e não para nos tornar pessoas ansiosas, depressivas e dependentes. Foi feito para nos unir, e não pra fazer as pessoas brigarem e jogarem ódio umas nas outras", refletiu.