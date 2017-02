Trio The xx traz a SP seu disco mais solar

No palco, a escuridão era tamanha que ficava difícil enxergar Romy Madley Croft com a guitarra e Oliver Sim a dançar desengonçadamente, com as pernas abertas em um ângulo esquisito. Ouvir ambos também era difícil. Tudo soava minimalista, com versos transformados em sussurros chorosos por parte dos vocalistas do The xx, trio pop-eletrônico-semigótico inglês. Por dois discos, a banda entregou canções de fazer o coração desavisado ou aquele com pequenas rachaduras quebrar por completo.

Algo mudou. E a resposta disso vem do fundo do palco. Atrás de Madley-Croft e Sim, está Jamie Smith, também conhecido como Jamie XX, um jovem gênio das batidas e efeitos que transformou o som da banda. Com I See You, terceiro álbum do trio londrino, ele usou os experimentos testados no seu disco solo, In Colour, de 2015. Foi como se alguém puxasse a cortina e deixasse o sol entrar naquele quarto escuro e gelado que eram os trabalhos do The xx. A banda, uma dos quatro headliners de mais uma edição do festival Lollapalooza, realizado nos dias 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, volta ao Brasil para enfrentar o maior palco que já encarou por aqui com um disco que parece perfeito para isso. E, diante da multidão, quem sabe, arriscar um sorrisinho tímido ou outro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários