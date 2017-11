Três filmes do produtor Rodrigo Teixeira são indicados ao 'Oscar independente'

Já foi dada a largada para a temporada de premiações de 2018 nos EUA - numa cerimônia nesta terça-feira, 21, no Jeremy Hotel, em West Hollywood, Lily Collins, atriz de Okja, e Tessa Thompson, de Thor - Ragnarock, anunciaram os indicados para concorrer na próxima edição do Spirit - o Oscar da produção independente.

A grande surpresa é que três - três! - produções da RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira, estão concorrendo em categorias importantes. Me Chame pelo Seu Nome, de Lucca Guadagnino, foi indicado na categoria principal e concorre a melhor filme com The Florida Project, de Sean Baker; Corra!, de Jordan Peele; Lady Bird, de Greta Gerwig; e The Rider, de Chloë Zhao.

Patti Cake$, de Geremy Jasper, foi indicado para melhor filme de diretor iniciante e vai concorrer com Columbus, de Kogonada; Ingrid Goes West, de Matt Spicer; Menashe, de Joshua Z. Weinstein; e Oh, Lucy, de Atsuko Hirayanagi.

Jonas Carpignano, de La Ciambra, outra produção da RT (com Martin Scorsese) concorre ao prêmio de direção com Lucca Guadganino, de Me Chame pelo Seu Nome, também da RT, e outros quatro cineastas - Jordan Peele, por Corra!, os irmãos Safdie, de Good Time; Chloë Zhao, de The Rider; e Sean Baker, de The Florida Project.