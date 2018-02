'Três Anúncios para um Crime' leva Bafta de melhor filme

Em protesto contra o assédio sexual na indústria cinematográfica, diversas atrizes se vestiram de preto - Divulgação

O longa "Três Anúncios para um Crime", do diretor britânico Martin McDonagh, conquistou cinco prêmios da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), inclusive a estatueta de melhor filme do ano.

A premiação ocorreu neste domingo, dia 17, em cerimônia realizada no Royal Albert Hall, em Londres. "Três Anúncios para um Crime" superou o favorito "A Forma da Água", do mexicano Guillermo del Toro. O Bafta é considerado como o Oscar do cinema britânico.

