'Traviata' ganha versão de câmara

La Traviata marca, ao lado de Rigoletto e Il Trovatore, um momento de virada na carreira do compositor italiano Giuseppe Verdi. As três têm como protagonista personagens marginais: uma cortesã, um bobo da corte e um jovem cigano, respectivamente. E não por acaso: na história conturbada de vida dos três, e em sua relação conflituosa com o mundo à sua volta, Verdi enxergava o toque de humanidade e a complexidade de emoções que pautaria a revolução que ele desempenharia no teatro musical italiano ao longo do século 19.

"O que tentamos fazer foi narrar essa história de uma maneira íntima, pessoal, tentando entender o modo como Violeta enxerga e compreende o mundo", explica o diretor Paulo Ésper, responsável pela concepção cênica. "Tentamos utilizar ao máximo os recursos que tínhamos à nossa disposição, que não eram muitos." A produção é uma iniciativa da recém-estabelecida parceria entre a Associação Amigos do Teatro Lírico de Equipe e a Cia. Ópera São Paulo, com apoio da Santa Marcelina Cultura, que cedeu o acervo do Teatro São Pedro, a partir do qual Veridiana Piovezan criou os figurinos. A montagem conta com cenário único de Giorgia Massetani.

A produção aposta nos cantores e na direção musical de André dos Santos, que até o meio do ano estava à frente da Academia de Ópera do Teatro São Pedro. É ele que comanda a orquestra formada especificamente para o projeto, um grupo de câmara com a participação de 16 músicos, que estarão no palco, em diálogo com a cena. No elenco da produção, que já passou por Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Araras, estão vencedores da edição deste ano do Concurso Maria Callas, além de artistas convidados. Em São Paulo, Violeta será vivida pela soprano ucraniana Tamara Kalinkina; Alfredo, pelo tenor Daniel Umbelino; e Germont, pelos barítonos Rodolfo Giuliani (hoje) e Erick Souza (quarta). Na quarta, às 18h30, haverá palestra de Sergio Casoy sobre a ópera, às 18h30.

LA TRAVIATA

Teatro Sergio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-0136. Hoje e quarta, às 20h. De R$ 40 a R$ 50.

