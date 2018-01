Transgênero brasileira que participou do 'Big Brother' britânico morre aos 32

O anúncio foi feito em sua conta oficial no Twitter, que pediu privacidade para a família - Foto: Arquivo Pessoal

Rebekah Shelton, finalista da 10ª edição do Big Brother britânico em 2009, morreu nesta última quarta-feira, 10, aos 32 anos. O anúncio foi feito em sua conta oficial no Twitter, que pediu privacidade para a família. "Lamentamos informar a triste notícia de que a nossa sensacional e amável Rebekah morreu inesperadamente na noite da quarta-feira", anunciaram.

Quando era estudante na cidade de Leeds, no norte da Inglaterra, Rebekah participou do reality quando ainda se chamava Rodrigo Lopes, antes de fazer sua transição de gênero. No Twitter, a conta oficial do programa lamentou a morte de Rebekah. "Muito triste saber que Rebekah Shelton, que apareceu no #BBUK em 2009 como Rodrigo Lopes, morreu aos 32 anos. Os pensamentos de todos aqui no Big Brother UK estão com seus amigos e famílias", escreveram na rede social.

A causa da morte não foi revelada, mas em 2014 Rebekah já havia sofrido com problemas de saúde após médicos descobrirem um tumor em seu cérebro e entrar em coma em um hospital brasileiro em decorrência disso, informa o jornal britânico The Daily Mirror.