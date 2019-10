Trailer final de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker' é divulgado

O novo trailer de Star Wars Rise of Skywalker acaba de ser liberado - (Foto: Divulgação)

O trailer final do nono episódio da saga Star Wars: A Ascensão Skywalker foi divulgado nesta terça-feira, 22.

"A saga chegará ao fim, a história vive para sempre", diz o anúncio. O teaser mostra Poe Dameron (Oscar Isaac) tentando reunir a Resistência após as baixas sofridas em Os Últimos Jedi.

Com muita ação, o trailer não entrega muita coisa, mas é possível adiantar que a rivalidade entre Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver) voltará a ser explorada em A Ascensão Skywalker. Os dois chegam a aparecer lutando no teaser. "As pessoas dizem que me conhecem. Ninguém me conhece", diz Rey. "Mas eu conheço", rebate Kylo.

O imperador Palpatine retorna com destaque maior que nos outros trailers anteriores. Uma cena mostra seu trono, enquanto sua voz diz: "Eu esperei por muito tempo. E agora a união de vocês será sua destruição".

Carrie Fisher, que morreu em 2016, também estará na produção com cenas gravadas originalmente para O Despertar da Força. Outra novidade dos filmes clássicos é o retorno de Billy Dee Williams como Lando Calrissian, que aparece no trailer entre os militantes da Resistência.

Em uma cena que mexeu com os fãs, C-3PO parece se despedir, dizendo que queria "dar uma última olhada" em seus amigos.

O filme, que estreia nos cinemas brasileiros em 19 de dezembro, encerra a saga iniciada por George Lucas em 1977. Quem quiser garantir um lugar nas sessões já pode comprar os ingressos: a pré-venda foi aberta na noite de segunda-feira, 21.