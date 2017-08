Tradicional festival folclórico do Amazonas começa nesta sexta-feira

O mais antigo festival folclórico da Região Norte começa nesta sexta-feira (4), às 20h, em Manaus. É o Festival Folclórico do Amazonas, que está em sua edição de número 61. O evento vai reunir 88 atrações até o dia 16 de agosto, no Anfiteatro da Praia Ponta Negra, zona oeste da cidade. Na programação estão previstas apresentações dos grupos e associações folclóricas das categorias prata e bronze, divididos em 12 modalidades, e as cirandas do município de Manacapuru.

Segundo o diretor de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Márcio Braz, um trabalho conjunto vai garantir a tranquilidade e a segurança do público.

“Todos os órgãos da prefeitura de Manaus estarão participando da organização do evento. Além disso, teremos as polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e o Samu. Durante os 13 dias do evento estamos preparando uma grande organização para a comodidade de todo o público presente”, informou Braz.

Pela primeira vez, o festival será realizado na Ponta Negra. Antigamente, ocorria no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na área conhecida como Bola da Suframa, na zona sul de Manaus. A mudança foi um pedido das próprias associações folclóricas. “Eles queriam voltar ao grande tablado, que foi o início do festival em 1957. Queriam que a gente devolvesse o tablado para eles, ainda mais em um ponto turístico como a Ponta Negra”, explicou o diretor.

A abertura do festival será feita pela banda Carrapicho, conhecida nacional e internacionalmente pela música Tic Tic Tac. O músico Zezinho, vocalista do grupo, aprovou o novo local do evento.

“Na Ponta Negra, a gente vê que a produção se agrega ao melhor, até à questão da aceitação da própria população. Sem dúvida, vai ficar muito mais bonito. A gente se sente honrado em estar aqui, em poder abrir, mostrar esse show 100% Carrapicho, com os sucessos do grupo, que tem uma trajetória do forró até o boi-bumbá”, ressaltou Zezinho.

O público do Festival Folclórico do Amazonas também vai contar com uma feira gastronômica, com mais de 30 barracas de doces, salgados, comidas típicas, como tacacá e vatapá, com preços acessíveis, além de barracas com brincadeiras.

Quem quiser conferir a programação completa do evento é só acessar o link www.vivamanaus.com/editais

