Tradicional bolo de Santo Antônio terá 4 mil potes com aliança

Devido à pandemia neste ano, a tradicional entrega de bolo de Santo Antônio contará com uma nova forma de se comemorar - (Foto: Henrique Kawaminami)

No próximo dia 13 comemora-se o dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande e dos casamentos. Devido à pandemia neste ano, a tradicional entrega de bolo de Santo Antônio contará com uma nova forma de se comemorar: as alianças serão distribuídas em quatro mil potes de bolo.

De acordo com informações da Paróquia Santo Antônio, os devotos vão poder comparecer com tranquilidade, pois todos os cuidados como distanciamento serão acompanhados por uma equipe da igreja, além de um drive-thru. Os fiéis já podem comprar suas fichas nos horários de missa às 12 e 19h.

Serviço:

Local: Patroa Santo Antônio – Tv. Lydia Baís, S/N – Centro

Horário: 6h

Data de entrega: 13/06 (sábado)

Preço: R$ 5,00

SANTO CASAMENTEIRO



Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua nasceu em Lisboa no dia 15 de agosto, provavelmente entre os anos de 1191 e 1195. Este é considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros e portugueses. No Brasil, Santo Antônio é conhecido por ser o "Santo Casamenteiro", sendo que o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho no Brasil por ser a véspera do Dia de Santo Antônio.



De acordo com a crendice popular brasileira, neste dia as pessoas que desejam casar ou conseguir um namorado preparam simpatias para Santo Antônio, acompanhadas de orações.