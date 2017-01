Tradicional bloco de rua promove pré-carnaval no dia 14

Nem bem acabaram as festas de natal e Reveillon, o carnaval já está à espreita. Conhecido cortejo pelas ruas do centro de Campo Grande, o Cordão da Valu abre os festejos de 2017 com pré-carnaval no dia 14 de janeiro. Tem ainda festas nos dias 28 de janeiro, 4,11 e 18 de fevereiro.

Na Quadra da Igrejinha, os foliões pagam das 18h às 19h apenas 5 reais. A partir das 19h, a entrada são 10 reais.



QUADRA DA IGREJINHA - 14/01/17 - a partir das 18h

Prof. Heráclito José Diniz de Figueiredo - prolongamento da Ernesto Geisel

