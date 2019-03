'Toy Story 4': assista ao primeiro trailer divulgado pela Disney

A Disney-Pixar divulgou o primeiro trailer completo de Toy Story 4 nesta terça-feira, 19.

Além de personagens conhecidos como Woody e Buzz Lightyear, a história contará com um novo brinquedo, chamado Forky, um garfinho com olhos colados feitos por Bonnie, a nova criança à qual Woody pertence.

Confuso, Forky acaba fugindo e Woody vai atrás dele - porém, os dois acabam caindo do trailer no qual a família da garotinha mora, dando desenrolar às diversas aventuras presentes no longa.

A data de estreia prevista para o filme nos Estados Unidos é 21 de junho.

Confira o trailer de Toy Story 4 abaixo:

Clique aqui