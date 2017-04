Torturado por militares, Amado Batista pede a volta da ditadura

Amado Batista deixou Fábio Porchat inquieto nessa terça, 4, durante a gravação do Programa do Porchat.

O cantor, que foi preso e torturado durante a ditadura militar, usou o talk-show para fazer campanha pelo retorno do controle militar no País. "Prefiro a ditadura a essa anarquia que está hoje", disse.

O cantor aproveitou a ocasião para declarar em quem votará na próxima eleição presidencial. "Democraticamente, (o próximo presidente) tem que ser Jair Bolsonaro". O programa vai ao ar nesta quarta-feira, dia 5, na Record TV.

Veja Também

Comentários