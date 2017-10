Toquinho comemora 50 anos de carreira com show em Campo Grande

Comemorando 50 anos de carreira, o cantor e compositor Toquinho se apresenta em Campo Grande no dia 28 de outubro. No repertório, os principais sucessos do artista, que ficou conhecido principalmente pelas parcerias com Vinicius de Moraes, com quem começou a trabalhar em 1970. O show terá participação especial da cantora Camilla Faustino.

Toquinho iniciou a carreira profissional na década de 1960, ao lado de grandes nomes da MPB, como Tayguara, Chico Buarque, Elis Regina, Zimbo Trio, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Paulinho da Viola.

Com Vinícius de Moraes, Toquinho firmou uma parceria de 10 anos, tempo suficiente para comporem mais de 100 canções. Gravaram cerca de 25 discos e realizaram mais de mil shows pelo Brasil e no exterior.

Durante os 50 anos, Toquinho compôs aproximadamente 40 canções infantis. Em novembro de 2003, o clipe animado “Aquarela” conquistou o “Liv Ullmann Peace Prize”, prêmio concedido pelo juri do Chicago International Children’s Film Festival, e alcançou o segundo lugar na categoria animação infantil do Anima Mundi 2003.

Realizado por Pedro Silva Promoções, o show será no dia 28 de outubro, às 21h, no Palácio Popular da Cultura.

Os ingressos estão à venda no Stand do Shopping Campo Grande, próximo à loja Riachuelo, e custam R$ 180 para o setor B, R$ 150 no setores A, C e E, R$ 120 nos setores D e F. Todos os valores tem meia entrada. Informações pelo telefone (67) 3326–0105.

